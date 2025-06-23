Замгубернатора Белгородской области Зайнуллина арестовали

Замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве. Об этом со ссылкой на суд сообщило РИА «Новости» .

Вице-губернатора отправили под арест до 20 августа. По данным агентства, Зайнуллин является фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Ранее адвоката из Ростовской области приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Юриста признали виновным в попытке организовать передачу взятки в полмиллиона рублей. Суд лишил его права заниматься адвокатской деятельностью на два года после отбывания срока и оштрафовал на 500 тысяч рублей.