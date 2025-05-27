Адвокат из Азова получил три года колонии за посредничество во взятке

В Ростовской области осудили адвоката попытавшегося организовать передачу взятки в полмиллиона рублей. Как стало известно 360.ru, виновного приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Также его лишили права заниматься адвокатской деятельностью на два года после освобождения и назначили штраф в 500 тысяч рублей.

В июне 2024 года, по данным следствия, адвокат предложил своей клиентке, которую проверяли на причастность к мошенничеству, «решить вопрос» с прокурором за взятку. Он пообещал закрыть уголовное дело за 500 тысяч рублей, которые она должна была передать через него. Но правоохранители раскрыли эту схему.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2023–2024 годах Нестеренко работал под началом Сергея Власова, который курировал строительную компанию. Власова арестовали в прошлом году по обвинению во взяточничестве.