Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестиций Ирину Жданкину. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В сообщении говорится, что суд согласился с просьбой следствия. Жданкину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Домашний арест назначили на два месяца.

На днях жителям Химок напомнили о международном конкурсе «Вместе против коррупции» для молодежи от 10 до 25 лет. Работы в формате роликов, плакатов и рисунков принимают до 1 октября на официальном сайте. Лучших участников выберет международное жюри.