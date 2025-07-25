Тверской суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестиций Ирину Жданкину. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В сообщении говорится, что суд согласился с просьбой следствия. Жданкину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Домашний арест назначили на два месяца.
На днях жителям Химок напомнили о международном конкурсе «Вместе против коррупции» для молодежи от 10 до 25 лет. Работы в формате роликов, плакатов и рисунков принимают до 1 октября на официальном сайте. Лучших участников выберет международное жюри.
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Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест
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