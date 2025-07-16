Жителей Химок пригласили принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции»

Молодежь Химок от 10 до 25 лет может стать участниками международного молодежного конкурса. Его проведут в таких номинациях, как видеоролик, плакат и рисунок.

Участники должны будут представить проекты, в которых опишут актуальные способы борьбы с коррупцией в разных сферах общества. Отметим, что конкурсантами могут стать активисты как индивидуально, так и в составе творческих коллективов.

Принимать конкурсные работы будут до 1 октября включительно. Оставить заявку и ознакомиться с правилами можно на официальном сайте.

Оценят работы члены международного жюри. Среди них по одному кандидату Генеральной прокуратуры России, Армении, Беларуси, Кыргызской Республики, а также Агентства по противодействию коррупции Казахстана и Таджикистана.

Более 3,5 тысячи человек со всей страны уже оставили заявки на участие.