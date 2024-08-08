Замглавы ГУ инновационного развития Минобороны отправили под домашний арест

Генерал-майора Шестерова отправили под домашний арест по делу парка «Патриот»

Фото: РИА «Новости»

Заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова отправили под домашний арест по делу о хищениях средств, которые выделили на парк «Патриот». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его информации, в суд обратилось главное военное следственное управление СКР. Шестеров будет под домашним арестом до 21 сентября. Такую меру пресечения ему избрали, учитывая состояние здоровья.

По данным следствия, Шестерова и директора парка отставного полковника Вячеслава Ахмедова задержали 2 августа, после этого 235-й гарнизонный военный суд санкционировал арест директора до 21 сентября. Насчет генерала медики решили, что он не сможет находиться под стражей. Обоих фигурантов подозревают в особо крупном мошенничестве, им грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее уголовное дело возбудили против экс-заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, его обвинили в растрате при отправке девяти миллионов пайков для армии по завышенной цене. Как рассказали в правоохранительных органах, занимающаяся аферой ОПГ распределила преступные роли между представителями предприятий-производителей.

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