Появились подробности аферы с сухпайками для армии

В афере с сухпайками ОПГ распределила преступные роли между руководителями фирм

Фото: РИА «Новости»

Организованная преступная группа, которая занималась аферой с сухпайками для армии, распределила преступные роли между представителями предприятий-производителей. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» источник из правоохранительных органов.

Собеседник агентства заявил, что фигуранты дела создали преступную группу и привлекли в нее акционеров, неустановленных руководителей и учредителей Грязнинского пищевого комбината, «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

Речь идет о деле в отношении экс-заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Его задержали 26 июля, обвинили в растрате при отправке девяти миллионов пайков для армии по завышенной цене. Также к разбирательству привлекли совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, который обеспечивал армию пищевыми наборами.

Ранее появились данные, что в деле Булгакова фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

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