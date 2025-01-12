Тувинского директора МУПа осудят за трату бюджета в личных целях

МВД: в Туве задержали директора МУПа за использование бюджета в личных целях

Директора МУПа в Туве заподозрили в расхищении бюджетных средств. По версии следствия, женщина оплачивала этими деньгами тепло в офисном здании мужа, потратив 12 миллионов рублей. Об этом сообщил официальный канал МВД.

По его данным, чиновница воспользовалась служебным положением и внесла в список городского имущества офисное здание, принадлежащее ее мужу. После этого женщина заключила с теплоснабжающей организацией контракт о поставке туда тепловой энергии и горячего водоснабжения.

«В период с 2020 по 2023 год данные услуги злоумышленница оплачивала за счет средств муниципального унитарного предприятия, причинив ущерб управляемой организации на сумму около 12 миллионов рублей», — отметили в МВД.

Супруг директора МУПа сдавал помещения в аренду индивидуальным предпринимателям и фирмам. Полиция провела обыски и изъяла документы, подтверждающие махинации, а также 770 тысяч рублей. Против чиновницы возбудили уголовное дело, на ее имущество наложили арест.

Ранее по коррупционной статье обвинили бывшего следователя СК Марата Тамбиева. По версии следствия, он вымогал у хакеров взятку в 7,3 миллиарда рублей.