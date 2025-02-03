Замглавы Дмитровского округа Ионова отправили в СИЗО

Суд арестовал замглавы Дмитровского округа Ионова по делу о получении взятки

Тверской суд Москвы оправил в СИЗО заместителя главы Дмитровского округа Алексея Ионова. Об этом РИА «Новости» сообщили в инстанции.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Ионову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 апреля», — заявили в суде.

Знакомый с ходом дела чиновник сообщил агентству, что Ионову вменяется получение взятки в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

По данным следствия, Ионов курировал муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления», начальником отдела рекламы которого является Сергей Зыков. Они договорились с сотрудниками оператора наружной рекламы обеспечить им победу в аукционе за денежное вознаграждение.

Ранее суд арестовал начальника представительства Минобороны России Сергея Болгарева. Его уличили в получении взятки в размере 14 миллионов рублей.