Суд арестовал начальника представительства Минобороны за взятку в 14 млн рублей

Начальника представительства Минобороны России Сергея Болгарева арестовали за взятку в размере 14 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Расследуется уголовное дело в отношении начальника 5481-го военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере», — рассказали агентству в пресс-службе СК.

Следователи выяснили что в период с 2017 по 2023 годы Болгарев получил от генерального директора пятигорского завода «Импульс» Сергея Кузьменко крупную взятку за формальную приемку продукции военного назначения. Также за эту сумму они договорились об общем покровительстве при исполнении гособоронзаказа.

Суд арестовал Болгарева. Уголовное дело контролируют в Главном военном следственном управлении СК.

Ранее замглавы Военно-медицинской академии Павла Вешкина обвинили в получении крупной взятки. По версии следователей, он причастен к хищению десятков миллионов рублей.