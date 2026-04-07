Замглавы Анапы обвинили в превышении полномочий с ущербом в 65 млн рублей

Заместителя администрации Анапы обвинили в превышении должностных полномочий, сумма ущерба может составить порядка 65 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По версии следствия, обвиняемая с ноября 2022 по декабрь 2025 года давала указания главам 85 муниципальных учреждений закупить охранные услуги у единственного поставщика.

Также чиновница контролировала исполнение указаний, предоставляя привилегии коммерческой организации и устранив конкуренцию. Бюджет получил ущерб на более чем 65 миллионов рублей.

Правоохранители устанавливают имущество подозреваемой для наложения ареста с возмещением ущерба.

Днем ранее суд приговорил бывшего главу Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 миллионов рублей за взятки при строительстве фортификационных сооружений в регионе.