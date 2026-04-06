Курского экс-губернатора Смирнова приговорили к 14 годам колонии

Курскому экс-губернатору Смирнову дали 14 лет колонии по делу о взятках

Ленинский районный суд Курска признал бывшего главу Курской области Алексея Смирнова виновным в получении взяток и назначил 14 лет колонии строгого режима. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Признать виновным и назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласила решение судья.

Кроме того, Смирнова оштрафовали на 400 миллионов рублей, а также у него конфисковали почти 21 миллион рублей. Подсудимому запретили занимать должности в органах местного самоуправления и на государственной службе на 10 лет.

Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года, а до этого занимал пост первого заместителя губернатора.

Следствие установило, что с июня 2022-го по апрель 2023 года при посредничестве местного жителя Смирнов вместе с коллегой Алексеем Дедовым получил взятки от коммерческих фирм за заключение муниципальных контрактов на строительство и ремонт, в том числе фортификационных сооружений.