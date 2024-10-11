Замглавврача станции переливания крови попался на взятке в Челябинске

В Челябинске за взятку задержали замглавврача станции по переливанию крови

Заместитель главного врача областной станции переливания крови в Челябинске стал фигурантом дела о получении взятки. Об этом сообщил 74.ru источник в правоохранительных органах.

По версии следователей, подозреваемый получил деньги за заключение договора на поставку оборудования, среди которого был и аппарат для разлива и запайки ампул. Сумма взятки не называется. Мужчину задержали.

В станции переливания крови изданию сообщили, что правоохранителям предоставили всю документацию, способствующую установлению объективных фактов по делу. На данный момент расследование дела продолжается.

По данным Ura.ru, фигурант якобы получил деньги за общее покровительство некоему предпринимателю. Взамен врач подписал акты о вводе в эксплуатацию устаревшей техники.

Ранее в Москве задержали двух адвокатов задержали по подозрению во взяточничестве.