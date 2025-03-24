Замгендиректора Кубанского казачьего хора стал фигурантом уголовного дела

Против замгендиректора Кубанского казачьего хора возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, у него прошли обыски. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

По его информации, речь идет о Викторе Захарченко-младшем, внуке художественного руководителя хора. В чем конкретно его подозревают, не сообщается.

Ранее в Самаре задержали двоих руководителей местного клуба ЦСК ВВС, выступающего во второй по статусу Всероссийской хоккейной лиге.

По версии следствия, экс-тренер команды Юрий Мордвинцев и гендиректор клуба Юрий Ковтун вымогали 80 тысяч рублей у одного из спортсменов за постоянную игровую практику, в противном случае угрожая выгнать его из состава. Впоследствии Мордвинцев получил статус свидетеля по делу.