Экс-тренера и гендиректора ЦСК ВВС задержали за вымогательство у хоккеиста

Силовики задержали двух руководителей клуба ЦСК ВВС по делу о вымогательстве денег у хоккеиста. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza .

По данным издания, фигурантами уголовного дела стали бывший главный тренер хоккейного клуба Юрий Мордвинцев и директор клуба Юрий Ковтун.

По версии следствия, они вымогали у защитника Владимира Серова 80 тысяч рублей, пообещав ему постоянную игровую практику в составе команды. При этом они угрожали убрать хоккеиста из состава в случае отказа.

В квартирах Мордвинцева и Ковтуна уже прошли обыски. После допроса Мордвинцева отпустили, он находится в статусе свидетеля. Гендиректора клуба поместили под домашний арест.

Ранее стало известно о задержании вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и полпреда региона Кирилла Бочарова. Их обвинили в получении взятки в 100 миллионов рублей.