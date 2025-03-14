Экс-тренера и гендиректора ЦСК ВВС задержали за вымогательство у хоккеиста
Sport Baza: гендиректора ЦСК ВВС Ковтуна задержали в Самаре за вымогательство
Силовики задержали двух руководителей клуба ЦСК ВВС по делу о вымогательстве денег у хоккеиста. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza.
По данным издания, фигурантами уголовного дела стали бывший главный тренер хоккейного клуба Юрий Мордвинцев и директор клуба Юрий Ковтун.
По версии следствия, они вымогали у защитника Владимира Серова 80 тысяч рублей, пообещав ему постоянную игровую практику в составе команды. При этом они угрожали убрать хоккеиста из состава в случае отказа.
В квартирах Мордвинцева и Ковтуна уже прошли обыски. После допроса Мордвинцева отпустили, он находится в статусе свидетеля. Гендиректора клуба поместили под домашний арест.
Ранее стало известно о задержании вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и полпреда региона Кирилла Бочарова. Их обвинили в получении взятки в 100 миллионов рублей.