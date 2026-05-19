Замдиректора филиала МОЭК получил 8 лет колонии за взятку в миллион рублей

Заместителя директора филиала «Горэнергосбыт» и начальника отделения сбыта ПАО «МОЭК» Александра Горюнова признали виновным в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор чиновнику. Его осудили за вымогательство одного миллиона рублей у представителя коммерческой организации. Деньги Горюнов хотел получить за перезаключение договора теплоснабжения на объект капитального строительства.

Сотрудники ФСБ вместе с полицией задержали мужчину в Москве с поличным в момент получения 900 тысяч рублей наличными. Против него возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере.

Суд приговорил Горюнова к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в девять миллионов рублей в доход государства и запрету на пять лет заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в сфере энергетики.

Приговор пока не вступил в законную силу.

