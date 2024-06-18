Один из боевиков выжил во время штурма ростовского СИЗО 16 июня

Baza заявила о выжившем боевике при штурме ростовского СИЗО

Один из боевиков, участвовавших в захвате заложников в ростовском СИЗО, выжил во время штурма, заявил источник Baza . По информации Telegram-канала, преступника ранили в голову, сейчас он находится в больнице.

Собеседник Baza уточнил, что раненого террориста поместили в реанимацию нейрохирургического отделения одной из больниц Ростова-на-Дону.

По информации RT, речь идет о Дмитрии Камнееве 1996 года рождения.

Официально эти данные не подтверждали. Во ФСИН ранее заявляли, что всех преступников, захвативших заложников, ликвидировали во время штурма.

ЧП в ростовском СИЗО произошло утром 16 июня. Преступники взяли в заложники двух человек, в том числе начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму.

Расследование уголовного дела по факту случившегося взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.