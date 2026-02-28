Похититель девочки в Смоленске вынес ее в сумке, заклеив рот скотчем

Похититель девятилетней девочки в Смоленске зашел подъезд ее дома, заклеил ребенку рот скотчем и вынес в сумке. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«По камерам видно, как мужчина выходил из подъезда, но качество видеозаписи было плохим, только благодаря опыту сотрудников правоохранительных органов удалось понять, что на изображении», — указал источник.

По его словам, затем преступник сел в автомобиль, куда положил сумку с ребенком, но уехал только спустя некоторое время. Затем он засветился на камере у гаражного кооператива, куда заезжал с девочкой.

«Во двор он заезжал задним ходом, чтобы на камеры меньше попадать», — добавили в силовых службах.

Ранее похитителю девочки в Смоленске и его сожительнице предъявили официальные обвинения. СК выясняет роль женщины в похищении и решает вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.