Похитителю девочки в Смоленске и его сожительнице предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения похитителю девочки в Смоленской области и хозяйке квартиры, в которой ее держали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители устанавливают роль женщины в преступлении. СК ведет производство по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

«Следственные органы продолжают комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также мотивов и причин действий обвиняемых», — добавили в пресс-службе.

Позднее 27 февраля следствие направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении мужчины и его сожительницы в виде заключения под стражу, отметили в СК.

Ранее стало известно, что освобожденная девочка пока остается в больнице, ее состояние расценили как удовлетворительное.