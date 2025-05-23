Заказавшую убийство 12-летней дочери мать арестовали в Челябинской области

Жительницу Челябинской области, которая пыталась уговорить знакомого убить ее 12-летнюю дочь, арестовали. В СИЗО она пробудет два месяца, сообщили в Telegram-канале регионального Следственного комитета.

«В отношении обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства дочери избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля», — уточнили в ведомстве.

По предварительной версии, мать предложила знакомому 100 тысяч рублей за убийство собственного ребенка. Женщина хотела, чтобы исполнитель утопил девочку. Свои намерения она объяснила конфликтом с подростком.

Мужчина обратился в полицию и рассказал о произошедшем. Против подозреваемой завели уголовное дело по статье «Подстрекательство к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений».

Помимо дочери, у женщины еще есть двое детей. Их изъяли и отправили в социальное учреждение. Расследование дела продолжается.