Жительница Челябинской области пыталась организовать убийство дочери

Против жительницы поселка Измайловского Челябинской области завели уголовное дело: женщина пыталась уговорить знакомого убить ее дочери из-за конфликтов, но он обратился в полицию. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по региону.

Следствие установило, что подозреваемая 16 апреля пыталась подкупить знакомого для убийства собственной 12-летней дочери. По замыслу женщины, исполнитель должен был утопить ребенка. Причиной стал конфликт с подростком.

Против женщины завели уголовное дело по статье «Подстрекательство к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений». Следователи продолжают проверку по факту ЧП, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области уточнили, что, помимо дочери, у женщины еще есть дети 2008 и 2019 годов рождения. Их изъяли и отправили в социальное учреждение.

В надзорном ведомстве отметили, что обвиняемую ранее привлекали к ответственности по статьям о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

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