Захватившим заложников в российском СИЗО запросили до 30 лет колонии

Прокурор запросил до 30 лет для устроивших захват заложников в ростовском СИЗО

Прокуратура запросила от 28 до 30 лет колонии обвиняемым по уголовному делу о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

«Обвинение просит назначить Даниилу Камневу 30 лет, Малику Гандалоеву — 30 лет, Рамзану Албекову — 28 лет, Магомеду Алханову — 28 и Адаму Кодзоеву — 30 лет», — заявили в инстанции.

Следствие установило, что в июне 2024 года подсудимые покинули камеры и захватили двух сотрудников ФСИН в заложники. Силовики ликвидировали пятерых злоумышленников и еще пятерых задержали. Все фигуранты являлись приверженцами запрещенной на территории России террористической организации.

Задержанным предъявили обвинения в захвате заложников, покушении на побег из-под стражи, участии в деятельности террористической организации, приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании и покушении на теракт.