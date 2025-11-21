Задушившую дочь и спрятавшую труп в диван жительницу Петербурга арестовали

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 38-летнюю Анну Джабарову по подозрению в убийстве четырехмесячной дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Женщина останется под арестом до 19 января. Свою вину Джаббарова признала, адвокат против меры пресечения не возражал.

По данным следствия, в ночь на 7 ноября Джаббарова находилась в наркотическом и алкогольном опьянении в доме в Апраксином переулке. Она нанесла как минимум 10 ударов дочери, а затем задушила, спрятала тело в сумку в диван и скрылась.

Труп девочки вечером 19 ноября нашел ее отец, не проживающий с семьей. В тот же день полиция разыскала подозреваемую в хостеле на улице Подвойского. В 2017 году Джаббарову уже привлекали к уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией.

Ранее признавшаяся в убийстве шестилетнего сына жительница Балашихи изменила показания после встречи с адвокатом.