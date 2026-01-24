Задушивших покупателя охранников заключили под стражу в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу двух охранников, обвиняемых в убийстве покупателя продуктового магазина «Перекресток». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фигурантов, Мамрико Читанавы и Исмаила Гатиева, задержали до 21 марта 2026 года. Им предъявили обвинение. Задержанные возражали против решения суда.

Мужчины работали охранниками в продуктовом магазине «Перекресток», расположенном на Коломяжском проспекте. Покупатель пробил на кассе только ванилин, остальные товары, сложенные в рюкзак, в чек не попали. Это заметили охранники и остановили его на выходе. Сотрудники охраны повалили мужчину на пол, применив удушающий прием. Покупатель скончался в больнице.

Ранее следствие выяснило, что причиной смерти посетителя стала механическая асфиксия. Покупатель достал газовый пистолет, после чего на него набросились охранники.