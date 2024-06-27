Чемодан с телом мужчины нашли в Приморье

Прокуратура: в Приморье нашли тело мужчины в чемодане с пакетом на голове

В Надеждинском районе на берегу реки Вторая Речка обнаружили чемодан с телом мужчины. Пресс-служба прокуратуры Приморского края показала находку.

На черный чемодан наткнулись жители поселка Казармы 25-й километр. В нем вместо вещей лежало тело мужчины с пакетом на голове. Они вызвали полицию. С помощью спецтехники находку перенесли на берег, его осмотрели специалисты.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство», сообщил Следком Приморья. Личность покойного неизвестна, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей.

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