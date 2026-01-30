В ДНР сын задушил мать шнуром от телевизора из-за громкого храпа

В Харцызске задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве собственной 88-летней матери. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета ДНР, он совершил преступление из-за громкого храпа родственницы.

Тело пожилой хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти обнаружили правоохранители. Вскоре следствие установило и задержало подозреваемого — ее сына.

«Подозреваемый задержан. В ходе допроса он сообщил, что задушил мать из-за ее сильного храпа», — подчеркнули в ведомстве.

По предварительной версии, мужчина задушил спящую мать электрическим кабелем от телевизора. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, следователь ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

