В ДНР сын задушил мать шнуром от телевизора из-за громкого храпа
В Харцызске задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве собственной 88-летней матери. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета ДНР, он совершил преступление из-за громкого храпа родственницы.
Тело пожилой хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти обнаружили правоохранители. Вскоре следствие установило и задержало подозреваемого — ее сына.
«Подозреваемый задержан. В ходе допроса он сообщил, что задушил мать из-за ее сильного храпа», — подчеркнули в ведомстве.
По предварительной версии, мужчина задушил спящую мать электрическим кабелем от телевизора. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, следователь ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.
Ранее в Амурской области мать задушила собственного маленького сына. Против 40-летней женщины возбудили уголовное дело.