Лжеполицейские убили женщину на северо-западе Москвы и вскрыли ее сейф

В столичной квартире обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. До этого мошенники, выдавая себя за правоохранителей, заставили несовершеннолетнюю дочь погибшей открыть дверь их «сотруднику», сообщили в пресс-службе СК по Москве.

«В квартире жилого дома на Строгинском бульваре обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. Кроме того, в квартире обнаружен сейф со следами взлома», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что несовершеннолетняя дочь пострадавшей стала жертвой телефонных аферистов. Они выдавали себя за сотрудников полиции и попросили открыть дверь квартиры, чтобы якобы провести оперативные мероприятия.

Ранее в Екатеринбурге в съемной квартире нашли мертвым 32-летнего учителя, который преподавал физкультуру в местной престижной гимназии. За две недели до кончины педагог взял больничный из-за проблем с почками и повышенного давления. Предварительно, у мужчины случился инсульт.