В Подмосковье шестиклассник поджег АЗС после общения в интернете

В подмосковном Подольске 13-летний школьник поджег АЗС по указаниям неизвестного, его задержали правоохранители. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в «Максе» .

Выгорела топливораздаточная колонка, никто не пострадал. Поджигателя вычислили по записи с камер наблюдения и задержали.

Мальчик рассказал, что переписывался в мессенджере якобы с девушкой, и договорившись о встрече, направил ей геометку. После этого с подростком связался мужчина и начал угрожать, что данные геолокации будут использованы для атаки ВСУ.

С помощью угроз шестиклассника заставили поджечь заправку. Заведено уголовное дело. Санкции по соответствующей статье предусматривают лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее жителя Рыбинска задержали за подготовку теракта на железной дороге. Его поймали с поличным при попытке заложить самодельное взрывное устройство.