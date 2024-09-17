Задержанный в Петербурге квир-активист признался убийстве Виталия Иоффе

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве политактивиста Виталия Иоффе. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

По данным журналистов, задержанным оказался 20-летний квир-активист Александр Синько, он написал чистосердечное признание в убийстве. Мужчина нанес жертве не менее 20 ударов ножом после изнасилования.

«Я стал говорить Виталию, чтобы он выпустил меня, но он отказал, после этого я взял нож в правую руку лезвием вниз и стал наносить колющие удары в область головы и шеи, а также живота», — заявил задержанный.

Из показаний фигуранта следует, что он познакомился с активистом в прошлом году во время политической акции. В сентябре этого года Синько съезжал со съемной квартиры, поэтому Иоффе пригласил его жить к себе. На следующий день, когда они пили водку, случилось изнасилование.

В ГСУ СК РФ по Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. По данным следователей, сначала подозреваемый скрылся в Ленинградской области, а потом обратился к правоохранителям с признанием. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого стало известно, что Синько признался в убийстве еще в соцсетях. Он показывал изрезанное тело подписчикам и спрашивал советы.