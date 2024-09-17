Квир-блогер из Петербурга признался в убийстве активиста и показывал его тело в соцсетях

В Выборге задержали квир-блогера*, который признался в убийстве активиста и показывал его тело в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В убийстве блогер признался еще в социальных сетях, но спустя время удалил посты. По данным авторов статьи, в своем аккаунте он показывал последствия расправы и спрашивал советы у подписчиков. Также блогер звонил с телефона убитого и транслировал его изуродованное тело.

Квир-блогер* заказал такси из Санкт-Петербурга в Выборг, в котором планировал свести счеты с жизнью. Но вместо этого пришел в отделение полиции с повинной.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», он нанес жертве не менее 20 ножевых ранений. Квир-блогер* считал себя женщиной и убил жертву якобы в момент попытки изнасилования. Общаясь в Сети с подписчиками, он планировал обратиться к правозащитным организациям, чтобы те помогли ему уехать из России.

Накануне подросток в челябинской школе набросился на одноклассников с молотком. Пострадали пять человек, одной из девочек он проломил череп.

* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.