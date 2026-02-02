В Петербурге задержали подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика

Подозреваемого в похищении девятилетнего ребенка, пропавшего 30 января в Санкт-Петербурге, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка СК.

Самого мальчика найти пока не удалось. Согласно материалам дела, в пятницу днем он вышел из дома, чтобы погулять. В последний раз его видели у гипермаркета «Лента», где он подошел к незнакомой машине и, вероятно, предложил водителю помыть ее за деньги.

Ребенка разыскивают полицейские и волонтеры, в общей сложности задействовали более 200 человек. Сейчас поисковики перешли к информационному режиму работы.

По информации телеканала 78, подозреваемый — приезжий с Юга России — много лет живет в Петербурге и занимается строительством. Похитить мальчика он мог, чтобы убить.