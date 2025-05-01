Задержанных за принуждение москвича к отчуждению доли в квартире арестовали

Суд Москвы арестовал «профессиональных соседей» по делу о принуждении к сделке

Принуждавших москвича к совершению сделки по отчуждению 1/3 доли в квартире двух «профессиональных соседей» арестовали на два месяца. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы , такое решение по ходатайству следователей принял Симоновский районный суд.

По версии следствия, обвиняемые поселились в одном помещении с пострадавшим и создали для него невыносимые условия для жизни. Они угрожали владельцу 1/3 доли квартиры, а также применяли насилие, склоняя его к продаже недвижимости на невыгодных условиях.

В ближайшие два месяца обвиняемые останутся в следственном изоляторе.

Услугами «профессиональных соседей» часто пользуются черные риелторы, вынуждая собственников избавляться от своих долей в квартирах по сниженным ценам.

В конце марта Калининский районный суд Санкт-Петербурга назначил сроки от 15 до 22 лет колонии строгого режима преступной группировке, которая покупала права на квартиры горожан и убивала бывших собственников.

В материалах дела говорится, что банда действовала в городе с 2004 года и ориентировалась на владельцев недвижимости, обладающих алкогольной или наркотической зависимостью, а также оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах.