Петербургских «черных риелторов» приговорили к большим тюремным срокам

Калининский районный суд города Санкт-Петербурга признал трех жителей виновными в убийствах ради продажи недвижимости. Группировка незаконно приобретала права на жилье и убивала владельцев. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

Следствие установило, что Никамагомед Каранаев создал банду «черных риелторов» в 2004 году. В группу также вошли Дмитрий Блохин и Расил Мамедризаев. Преступники обманом оформляли на себя права на недвижимость, а затем убивали хозяев квартир.

«Потерпевшие — люди преклонного возраста, либо страдающие злоупотреблением спиртным или наркотическими средствами, или находящиеся в тяжелых жизненных условиях», — отметили в пресс-службе.

Суд приговорил Каранаева к пожизненному лишению свободы, Блохина — к 22 годам в колонии строгого режима, а Мирзамагомедова — к 15.

Ранее «черных риелторов» выявили в Москве. Суд приговорил двух преступниц, провернувших нелегальные сделки с недвижимостью более чем на 62 миллиона рублей, к 14 и шести годам лишения свободы в колонии общего режима.