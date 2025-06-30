Задержанных на Урале членов ОПГ заподозрили в массовой травле людей алкоголем

РИА «Новости»: задержанные на Урале могли отравить алкоголем свыше 40 человек

Члены азербайджанской ОПГ, задержанные в Свердловской области, могли быть причастны к массовому отравлению алкоголем в 2021 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Тогда от напитков, в которых вместо этилового спирта содержался метиловый, погибли 44 человека. Два года спустя Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил семерых виновных к различным срокам — до шести с половиной лет колонии общего режима.

«Позже выяснится, что организаторами указанных поставок были одни из задержанных», — заявил собеседник агентства.

Ранее дело передали в центральный аппарат Следственного комитета. В рамках его расследования задержали шестерых человек, все они — граждане России.