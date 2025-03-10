Задержанного за мелкое хулиганство в Москве обвинили в госизмене

Уроженца Казахстана, задержанного в Москве за публичную матерную брань, обвинили в госизмене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Мещанского суда.

Молодого человека в разное время несколько раз арестовывали за то, что он публично матерился. Когда он отбывал очередное наказание, против него возбудили уголовное дело. Что стало поводом для такого решения, в суде не сообщили.

Ранее 24-летний житель Подольска получил 15 лет строгого режима за диверсию и госизмену. Думая, что общается с девушкой, он переписывался с представителем украинских спецслужб, который поручил ему поджечь релейный шкаф на железной дороге.

Молодой человек сделал это и записал на видео, которое позже опубликовали на проукраинских сайтах.