Задержанного организатора ЛГБТ-туров в Москве обвинили в съемке порноконтента с детьми

По данным журналистов, мужчина снимал порноконтент в фитнес-клубе. Это произошло в конце октября. Подозреваемый зашел в раздевалку и увидел мальчика, который ходил в спортзал на тренировки. Когда ребенок переодевался, злоумышленник снимал его обнаженное тело на видео, добавил собеседник Shot.

Правоохранители во время осмотра вещей нашли эти кадры на одном из гаджетов фигуранта. После этого против него возбудили уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Максимальная санкция по ней составляет до 15 лет лишения свободы.

Изначально он был задержан в Москве за организацию туров для ЛГБТ*-групп. В суде он заявил, что его клиенты ездили на рыбалку и ничего запрещенного не делали.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.