Организатора заграничных ЛГБТ-туров задержали в Москве

Московские правоохранители задержали организатора заграничных ЛГБТ*-туров «Мен Тревел». У него сорвалось новогоднее путешествие в Египет, сообщил Telegram-канал Shot .

Бизнесмен открыл туристический клуб для мужчин, первый такой тур состоялся в марте. Когда желающих отправиться в ЛГБТ*-путешествие стало больше, предприниматель провел еще несколько поездок по России и за рубежом.

На новогодние праздники владелец «Мен Тревела» тоже запланировал гей*-тур, но путешествие сорвалось: мужчину задержали полицейские. Против него возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Сумма наказания составила три миллиона рублей.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.