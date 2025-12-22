Задержанного начальника УМВД Магнитогорска Козицына отстранили от работы

Начальника УМВД России по Магнитогорску Константина Козицына отстранили от работы после задержания по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Руководством ГУ МВД России по Челябинской области по данному факту назначена служебная проверка. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей», — указано в сообщении.

Если его вина будет доказана, он будет уволен из полиции за нарушения и привлечен к ответственности по закону.

Ранее РИА «Новости» сообщили, что полковник полиции Константин Козицын передал секретную информацию коммерческой организации, не имеющей допуска к таким сведениям. Козицын действовал в интересах этой компании, используя свое служебное положение.

Сегодня его задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Полковника подозревают в разглашении государственной тайны.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в средствах массовой информации. Ранее закон предусматривал штрафы только для юридических лиц за это административное правонарушение. Теперь ответственность распространится и на граждан (от 20 до 30 тысяч рублей), и на должностных лиц (от 50 до 100 тысяч рублей).