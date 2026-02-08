Задержанная за вымогательство Галицкая покончила с собой в ИВС

Экс-жена бывшего топ-менеджера «Альфа-банка» Алия Галицкая умерла в изоляторе временного содержания. Она покончила с собой, заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева .

«В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа», — написала правозащитница.

Ранее ФСИН опроверг информацию о том, что Галицкая покончила с собой в СИЗО. Ведомство уточнило, что подсудимая не поступала в изоляторы Москвы или Подмосковья.

Суд арестовал Галицкую на два месяца по подозрению в вымогательстве. По версии обвинения, женщина шантажировала бывшего супруга и требовала передать ей 150 миллионов долларов.