Задержанная в Оше сотрудница Русского дома оказалась уроженкой Киргизии

Задержанная в Оше сотрудница Русского дома Наталья Секерина является гражданкой Киргизии. Женщина работает в организации с 2024 года, сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.

«Секерина является местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего Ошского филиала с медиа», — указали в сообщении.

В Россотрудничестве отметили, что информации о сути обвинения у них нет, но права сотрудницы будут защищены, следствие разберется в сути вопроса. В ведомстве о Секериной отозвались как о добросовестном и ответственном человеке.

Ранее стало известно об аресте сотрудницы Русского дома по уголовному делу о якобы вербовке наемников. Секерина будет находиться в СИЗО до 17 июня. Также в рамках расследования задержали сотрудника мэрии Оша Сергея Лапушкина и еще двух подозреваемых.