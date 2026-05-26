Задержанная в Дубае россиянка заявила, что ее подставили, подкинув чемодан с наркотиками

Задержанная в Дубае с чемоданом наркотиков россиянка заявила, что ее подставили

Россиянка Карина, которую задержали в аэропорту Дубая с чемоданом наркотиков, уверена, что ее подставили. Об этом РИА «Новости» рассказала ее мать.

Девушку задержали в середине мая. В ее чемодане таможенники обнаружили 17 килограммов наркотиков. Последнее время Карина джила и работала в Таиланде, а чемодан принадлежал ее другу британцу, с которым она прилетела в ОАЭ из Бангкока. Об этом рассказала мать Карины Татьяна.

«Он то ли уговорил ее ехать… На два дня, на выходные и обратно», — пояснила женщина.

Она добавила, что ее дочь хорошо знала своего спутника и доверяла ему. Именно он занимался оформлением билетов и регистрацией на рейс. Карина рассказала матери, что багаж британец оформил на нее. Татьяна передала рассказ дочери о замене чемоданов в аэропорту, и это показалось ей странным.

По прилете в Дубай к девушке и ее спутнику подошли сотрудники аэропорта и попросили показать багаж. По словам Татьяны, с Кариной случился шок, когда она увидела содержимое чемодана, который был записан на нее.

Карина сейчас находится под арестом, а родственники девушки собирают деньги на адвоката.

