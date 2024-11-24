Задержание стрелка в Марксе показали на видео

Работу полицейских, которые задержали подозреваемого в стрельбе в Марксе, сняли на видео. Кадры опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В ведомстве напомнили, что днем 24 ноября на улице Победы в ходе конфликта на дороге мужчина начал стрелять по оппонентам. В результате один человек погиб, еще один получил ранение — его госпитализировали.

СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

«Сотрудниками управления уголовного розыска <…> совместно с коллегами из Маркса при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержан мужчина 1983 года рождения», — подчеркнули в МВД.

На снятых ведомством кадрах силовики выломали дверь в квартиру, зашли внутрь и скрутили подозреваемого. Его увезли на допрос.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления.