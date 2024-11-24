Задержание стрелка в Марксе показали на видео
МВД показало кадры задержания устроившего стрельбу в Марксе
Работу полицейских, которые задержали подозреваемого в стрельбе в Марксе, сняли на видео. Кадры опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.
В ведомстве напомнили, что днем 24 ноября на улице Победы в ходе конфликта на дороге мужчина начал стрелять по оппонентам. В результате один человек погиб, еще один получил ранение — его госпитализировали.
СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
«Сотрудниками управления уголовного розыска <…> совместно с коллегами из Маркса при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержан мужчина 1983 года рождения», — подчеркнули в МВД.
На снятых ведомством кадрах силовики выломали дверь в квартиру, зашли внутрь и скрутили подозреваемого. Его увезли на допрос.
Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления.