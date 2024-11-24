Стрелка из Маркса задержали

Мужчину, который устроил стрельбу на дороге в Марксе, задержали. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В публикации отметили, что предполагаемому стрелку 41 год, его повезли на допрос.

Как уточнила Baza, мужчину на Land Cruiser пыталась обогнать «Ока», в отечественной леговушке ехали двое. Владельцу иномарки это не понравилось, он настиг обидчиков и открыл по ним огонь.

Один мужчина погиб, второй получил ранения, подозреваемый в итоге бросил свой джип и скрылся. По данным Mash, его задержали во дворе одной из многоэтажек города.

СК по Саратовской области возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В Марксе после стрельбы объявили план «Перехват» для розыска и поимки стрелка.