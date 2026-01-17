Задержание планировавшего теракт в Нальчике показали на видео

В Кабардино-Балкарской Республике завели уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по обвинению в участии в деятельности террористической организации. Региональное управление СК в телеграм-канале показало задержание обвиняемого на видео.

По версии следствия, 16-летний подросток в октябре 2025 года вступил в состав международной террористической организации. Кураторы поручили ему совершить теракт против сотрудников полиции в Нальчике, он приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.

Оперативники МВД и УФСБ по региону выявили и пресекли эти действия. Против фигуранта завели уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Приготовление к совершению террористического акта».

Подростку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по уголовному делу продолжаются, идет сбор доказательной базы.

Также ранее ФСБ пресекла теракт в Хабаровском крае, выходец из Средней Азии 1995 года рождения планировал поджечь административное здание.