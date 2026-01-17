В Хабаровском крае и КБР предотвратили теракты против чиновников и полиции

ФСБ предотвратила готовящиеся теракты против представителей власти в Хабаровском крае и сотрудников полиции в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В Хабаровском крае гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона 1995 года рождения собирался поджечь административное здание.

В КБР местный житель 2009 года рождения планировал устроить покушение на правоохранителей. Злоумышленники хотели использовать зажигательные и самодельные взрывные устройства.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко добавила, что 16-летнего подростка в Нальчике арестовали.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сорвали теракт против сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса. Совершить преступление должна была россиянка, завербованная СБУ.