Задержание агрессивного полуголого дворника с пистолетом в Мытищах сняли на видео | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 11:19 Задержание агрессивного полуголого дворника с пистолетом в Мытищах сняли на видео Источник 360.ru показал задержание угрожавшего пистолетом дворника в Мытищах

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В Мытищах 16 мая дворник напугал жильцов предметом, похожим на пистолет. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину. 360.ru показал его поимку.

Правоохранителей вызвали жильцы дома по улице Сукромка, 6 в 10-м микрорайоне. Они заявили, что сотрудник местной управляющей компании вышел во двор и угрожал предметом, похожим на пистолет. Приехали бойцы Росгвардии, сотрудники МЧС и коммунальщики. С дебоширом провели воспитательную беседу, оставили в коморке и, по словам очевидцев, уехали.

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Жители боялись выходить на улицу. Спустя время росгвардейцы вернулись и снова скрутили мужчину. Задержание раздетого по пояс дворника попало на камеру. По словам мытищинцев, на этот раз его увезли.

В Екатеринбурге дворника приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство студентки. Мужчина пришел к девушке домой и несколько раз ударил ее ножом.