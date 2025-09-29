Задержали еще трех фигурантов по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

Следственный комитет России сообщил о задержании еще трех фигурантов по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Об этом ведомство написало в Telegram-канале .

Расследование ведется по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).

По версии следствия, задержанные связаны с компанией, которая занималась хранением изъятой спиртосодержащей продукции в Тосненском районе. При этом подозреваемые организовали каналы ее сбыта в Кингисеппском и Волосовском районах региона.

СК сообщил, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для новых фигурантов.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что число жертв отравления суррогатным алкоголем достигло 33 человек.