Число летальных случаев отравления алкоголем в Ленобласти снова выросло

В Ленинградской области число жертв отравления суррогатным алкоголем достигло 33 человек. Об этом сообщил Telegram-канал « 112 ».

По его данным, новые случаи зафиксированы в разных районах региона. В больнице остается один пострадавший, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее в Сланцевском районе Ленинградской области зафиксировали 19 смертей от суррогатного алкоголя, семь из них произошли 24 сентября. По версии следствия, местный пенсионер вместе со знакомой сбывали односельчанам разведенный спирт. В домах погибших нашли одинаковые бутылки без акцизных марок. В рамках дела о «паленке» четверых фигурантов заключили под стражу.