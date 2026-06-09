Задержали еще двух фигурантов дела об убийстве на северо-западе Москвы

Правоохранители задержали еще двух фигурантов уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Преступления произошли 13 марта в квартире жилого дома на Строгинском бульваре — злоумышленники убили женщину, взломали сейф и похитили деньги. В кратчайшие сроки полиция задержала уроженца Кисловодска 2005 года рождения.

Позже СК установил, что один из фигурантов вовлекал курьеров в преступную деятельность и координировал их действия. Правоохранители поймали куратора и еще одного доставщика.

«В результате слаженной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции удалось раскрыть преступную схему реализации похищенного имущества», — уточнили в ведомстве.

Одним из задержанных стал 20-летний футболист. Во версии обвинения, мужчина проник в квартиру под видом представителя силовых структур, после чего ограбил и зарезал хозяйку.