Задержали бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко задержали. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Логвиненко родился в 1974 году в Таганроге. Имеет два высших образования — системотехника и юриста. Служил в органах внутренних дел, позже занимался бизнесом. Администрацию Ростова-на-Дону возглавлял до января 2025 года.

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего зампредседателя правительства Ульяновской области Владимира Пушкарева. По данным следствия, в прошлом году он помог аффилированной коммерческой фирме победить в тендере на реконструкцию очистных сооружений.