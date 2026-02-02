Депутат Немкин: мошенник повесит трубку, если не играть по навязанному сценарию

Чтобы мошенник сам завершил разговор, нужно не следовать его сценарию, а отвечать коротко, нейтрально и спокойно. Об этом рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Первый и ключевой принцип — не играть по навязанному сценарию», — отметил депутат.

Мошенники действуют по отработанным схемам и играют на эмоциях: страхе, растерянности и стремлении быстро «спасти деньги». Спокойный тон, короткие нейтральные ответы, избегание уточнений: «Я не решаю такие вопросы по телефону», «Мне нужно официальное уведомление» — «выбивают их из привычной логики и делают разговор непродуктивным», сказал Немкин.

Депутат подчеркнул, что задача не в том, чтобы превзойти злоумышленника, а скорее в том, чтобы как можно скорее и безопасно отбить у него желание связываться с конкретным абонентом.

Парламентарий подчеркнул, что при фразах «все операции проходят через банк лично», «номер будет проверен службой безопасности» или «разговор записывается» повышение риска для мошенника становится значительным. В таких обстоятельствах он старается быстрее завершить контакт и найти более легкую добычу.

Не стоит спорить или пытаться разоблачить собеседника. Попытки уличить мошенника в противоречиях или показать свою осведомленность только затягивают разговор и дают ему время для манипуляций.

«Намного эффективнее — вежливо, но последовательно повторять одну позицию: вы не продолжаете разговор и не обсуждаете ничего по телефону», — сообщил Немкин.

Он пояснил, что лучший способ общения с мошенником — сократить контакт до минимума или вовсе его избежать. Краткий отказ и разрыв контакта лишают злоумышленника главного — внимания, и попытка обмана становится бессмысленной.

Мошенники также придумали новый способ внедрять россиянам следящие приложения. Они начали притворяться работодателями и убеждать жертву установить «для работы» вредоносное ПО.